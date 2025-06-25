Фетисов прокомментировал включение Могильного в Зал хоккейной славы

Легендарный советский и российский хоккеистсчитает, что включение нападающегов Зал хоккейной славы абсолютно заслуженным.

«Саша — это один из самых достойных хоккеистов, заслуживающих находиться в этом пантеоне величайших игроков. Для меня до сих пор загадка: почему так долго затягивали с его включением? Наверное, растягивали удовольствие, чтобы включение стало еще более долгожданным.

Он же в свое время забивал 76 голов за сезон, что по-настоящему уникальный результат. Да и в целом, у него была выдающаяся карьера. Сейчас Саша вернулся в Россию, и развивает хоккей на Дальнем Востоке и участвует в благотворительных мероприятиях. Так что Александр — ровный, уверенный в себе человек и достойный член золотого пантеона современного хоккея. Я рад за него и поздравляю его с этим», — сказал Фетисов «СЭ».

С 2009 года Могильный был кандидатом на включение в Зал славы с 2009 года.

Свою карьеру он начинал в ЦСКА, затем выступал в НХЛ за «Баффало», «Ванкувер», «Нью-Джерси» и «Торонто». В 2000 году в составе «Дэвилз» стал победителем Кубка Стэнли. Всего в НХЛ на счету Могаильного 1032 очка в 990 играх.