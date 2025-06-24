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    Рябыкин: Приход Ротенберга в «Локомотив» добавит медийности хоккею

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив
    Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин поделился мыслями о возможном назначении Романа Ротенберга в «Локомотив».

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    «Первый раз слышу о том, что Ротенберг может продолжить тренерскую карьеру в "Локомотиве", много чего пишут. Ротенберг всегда был медийным, его приход в "Локомотив" точно добавит медийности российскому хоккею», — приводит слова Рябыкина «Матч ТВ».

    Ротенберг ранее возглавлял СКА, где проработал с 2022 по 2025 год в качестве главного тренера. По итогам минувшего сезона он был снят со своей должности — петербуржцы заняли 7-е место в Западной конференции и уступили в первом раунде Кубка Гагарина московскому «Динамо» (2-4 в серии).

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