Рябыкин: Приход Ротенберга в «Локомотив» добавит медийности хоккею

Бывший главный тренерподелился мыслями о возможном назначении

«Первый раз слышу о том, что Ротенберг может продолжить тренерскую карьеру в "Локомотиве", много чего пишут. Ротенберг всегда был медийным, его приход в "Локомотив" точно добавит медийности российскому хоккею», — приводит слова Рябыкина «Матч ТВ».

Ротенберг ранее возглавлял СКА, где проработал с 2022 по 2025 год в качестве главного тренера. По итогам минувшего сезона он был снят со своей должности — петербуржцы заняли 7-е место в Западной конференции и уступили в первом раунде Кубка Гагарина московскому «Динамо» (2-4 в серии).