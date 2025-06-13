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    Плющев: Любые контакты на международном уровне дают надежду на будущее

    Хоккей Сборная России Сборная Канады
    Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался о предстоящей поездке российских юниоров в Канаду.

    Владимир Плющев
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    Владимир Плющев

    «Любые контакты на международном уровне дают надежду на будущее. Кроме того, у наших юниоров неплохая репутация в Северной Америке. Если такой турнир состоится, получится неплохой задел на будущее. Но хочется понять, будет ли это под эгидой ФХР или же это инициатива именно агентов. В любом случае нужно собрать хорошую сборную, чтобы не ударить в грязь лицом», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

    Ранее агент ряда российских игроков НХЛ Дэн Мильштейн рассказал, что российские юниоры проведут матчи с командами Канадской хоккейной лиги в Канаде. Встречи пройдут в Торонто и Шарлоттауне с 14 по 19 июня.

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