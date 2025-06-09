Рыбин — о будущем Радулова: Ему нет смысла менять клуб

Бывший нападающийзаявил, что форвардустоит продлить контракт с

«Радулов сыграл большую роль в победе "Локомотива" в Кубке Гагарина, но он не выиграл трофей в одиночестве.

Он играл в составе сильной и системной команды, став членом которой, он дал результат. Ему нет смысла менять клуб, если Никитин останется в Локомотиве», — сказал Рыбин LiveResult.

Ранее сообщалось о том, что Радулов готов подписать новое соглашение с «железнодорожниками» на 1 сезон.

В прошедшем розыгрыше Кубка Гагарина форвард был признан самым ценным игроком. В 21-м матче плей-офф Радулов забросил 7 шайб и сделал 9 голевых передач.