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    Рыбин — о будущем Радулова: Ему нет смысла менять клуб

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив
    Бывший нападающий СКА Максим Рыбин заявил, что форварду Александру Радулову стоит продлить контракт с «Локомотивом».

    Александр Радулов — нападающий «Локомотива»
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    Александр Радулов — нападающий «Локомотива»

    «Радулов сыграл большую роль в победе "Локомотива" в Кубке Гагарина, но он не выиграл трофей в одиночестве.

    Он играл в составе сильной и системной команды, став членом которой, он дал результат. Ему нет смысла менять клуб, если Никитин останется в Локомотиве», — сказал Рыбин LiveResult.

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  • 02/06/2025

    • Ранее сообщалось о том, что Радулов готов подписать новое соглашение с «железнодорожниками» на 1 сезон.

    В прошедшем розыгрыше Кубка Гагарина форвард был признан самым ценным игроком. В 21-м матче плей-офф Радулов забросил 7 шайб и сделал 9 голевых передач.

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