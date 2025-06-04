Артюхин: Нужно обязательно помочь «Витязю» найти каких-то спонсоров

Бывший нападающийвысказался о возможном расформировании подмосковной команды из-за проблем с финансированием.

«Помимо того, что я бывший игрок "Витязя", я — один из хоккеистов, который был в команде на стадии её основания. Я видел всё: как "Витязь" зарождался, в ВХЛ я играл, потом выходили в Суперлигу, вылетали и снова играли в ВХЛ. Мне этот клуб очень близок. Если честно, то я очень расстроен.

Когда узнал эту новость, сразу настроение упало. Такой клуб должен существовать. У "Витязя" есть доблестные традиции. Когда это всё создавалось, была большая вертикаль. Очень много воспитанников и ребят, которые после "Витязя" играли в НХЛ.

Я думаю, что КХЛ никак не виновата в том, что клуб уходит. Это свои нюансы и невыполнение спонсорских обязательств. Винить лигу, конечно, нельзя. Но нужно обязательно помочь "Витязю" найти каких-то спонсоров. Если этот клуб перестанет существовать, то это будет огромная потеря для всего хоккея.

Тем более там и не было никогда огромного бюджета. Надо постараться сохранить команду. Болельщики любят "Витязь". Я помню, когда мы переехали в Балашиху, люди специально приезжали из Подольска на игры. Это дорогого стоит», — цитирует Артюхина «Советский спорт».