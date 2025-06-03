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    В «Авангарде» высказались о продлении контракта с Чистяковым

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард
    Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин объяснил, как удалось продлить контракт с Семеном Чистяковым, у которого были предложения из НХЛ.

    Семен Чистяков — защитник «Авангарда»
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    Семен Чистяков — защитник «Авангарда»

    «Как удалось продлить контракт с Чистяковым? Действительно, команда НХЛ выходила на Семёна — постоянно и с предложением. Я знаю, в ходе сезона даже звучали предложения, что попробуют договориться с клубом, чтобы с ним расторгли контракта, чтобы он уехал в НХЛ.

    Но Семён — умный, классный парень, и совместно с семьёй, с женой они приняли решение остаться ещё как минимум на два сезона. То есть продлить контракт ещё на один сезон. Мы достаточно быстро с ним обсудили все нюансы и договорились о продлении соглашения», — передает слова Сопина Чемпионат.

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    • Ранее в СМИ сообщили о продлении контракта Чистякова с «Авангардом» на 2 года. В прошедшем сезоне защитник провел за омичей 81 матч, забросил 22 шайбы и сделал 25 голевых передач.

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