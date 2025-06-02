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    Сушинский: Интересно посмотреть, что покажет Ларионов на уровне хорошей команды

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА
    Бывший хоккеист СКА Максим Сушинский поделился мнением о назначении Игоря Ларионова на пост главного тренера команды из Санкт-Петербурга.

    Игорь Ларионов — главный тренер СКА
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    Игорь Ларионов — главный тренер СКА

    «Далеко загадывать не будем, но Ларионов показал себя в "Торпедо", где команда не есть каким составом играла в хороший и интересный хоккей, на уровне хороших команд. Конечно, им не хватило исполнителей в плей‑офф, потому что состав был немного слабее, лавка короче. Так что будет интересно посмотреть, что покажет тренер на уровне хорошей команды.

    СКА играл в атакующий хоккей, вряд ли здесь что‑то изменится. У Ларионова игра была больше комбинационной, короткие и быстрые передачи, долгое владение шайбой. Думаю, этого он будет придерживаться в СКА, обучит ребят под свою систему.

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    • В целом хочется, чтобы команда выиграла Кубок Гагарина. И тренер — немаловажный элемент в коллективе. Желаю Игорю победы и хорошей игры. Стадион в Санкт‑Петербурге всегда заполнен, болельщики и дальше будут поддерживать СКА. Развитие хоккея в городе на высоком уровне», — сказал Сушинский «Матч ТВ».

    Напомним, что Совет директоров питерского СКА принял решение уволить Романа Ротенберга с поста главного тренера команды.

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