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    Михайлов: Для меня неожиданно, что Ротенберга уволили из СКА

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА
    Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался об отставке Романа Ротенберга с поста главного тренера СКА.

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    «Для меня неожиданно, что Романа Ротенберга уволили из СКА. Что значит дать шанс? У каждого тренера стоит задача. Если тренер её выполняет, то да. Я не могу комментировать решение руководства "Газпрома". Я знаю, что Роман Борисович до мозга костей в хоккее.

    Что касается назначения Игоря Ларионова на пост главного тренера СКА, ему могу только пожелать успехов в работе», — сказал Михайлов Чемпионату.

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