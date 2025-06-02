Михайлов: Для меня неожиданно, что Ротенберга уволили из СКА

Двукратный олимпийский чемпионвысказался об отставке с поста главного тренера

«Для меня неожиданно, что Романа Ротенберга уволили из СКА. Что значит дать шанс? У каждого тренера стоит задача. Если тренер её выполняет, то да. Я не могу комментировать решение руководства "Газпрома". Я знаю, что Роман Борисович до мозга костей в хоккее.

Что касается назначения Игоря Ларионова на пост главного тренера СКА, ему могу только пожелать успехов в работе», — сказал Михайлов Чемпионату.

Ранее СКА объявил о назначении Игоря Ларионова на пост главного тренера команды.