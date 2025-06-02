В СКА объяснили решение назначить Ларионова на пост главного тренера

Председатель совета директороввысказался о решении назначить на пост главного тренера команды.

«На ближайших заседаниях совета директоров будет утвержден бюджет СКА и приняты другие значимые для клуба решения. Рассчитываем, что они помогут обеспечить положительный результат в будущем сезоне. Нам предстоит большая работа. Отмечу также, что клуб будет по‑прежнему большое внимание уделять не только главной команде, но и подготовке молодых игроков и развитию детского и юношеского хоккея.

Что касается фигуры нового главного тренера команды, то совет принял решение назначить на эту должность Игоря Николаевича Ларионова. Уверен, его уникальный и богатый опыт — как хоккеиста и как тренера — поможет СКА добиться максимальных результатов. Кроме того, Игорь Николаевич умеет развивать молодых игроков, что тоже является важным для нас фактором», — приводит слова Маркелова пресс‑служба СКА.

Напомним, что в клубе из Санкт-Петербурга приняли решение уволить Романа Ротенберга с поста главного тренера команды.