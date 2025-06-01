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    Все новости спорта

    Нападающий Рендулич покинул магнитогорский «Металлург» по окончании контракта

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг
    Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» официально объявил об уходе 33-летнего нападающего Борны Рендулича по истечении срока его трудового договора.

    Борна Рендулич
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    Борна Рендулич

    В регулярном чемпионате КХЛ сезона 2024/25 Рендулич сыграл 19 матчей, набрав 7 очков (2 гола и 5 передач) при среднем времени на льду 11 минут 31 секунда и показателе полезности «+8». В плей-офф форвард участия не принимал.

    Рендулич присоединился к команде в декабре 2024 года в результате обмена из СКА, однако его выступление не оправдало ожиданий клуба.

    По итогам сезона спортивный директор клуба Евгений Бирюков подчеркнул, что Рендулич не подходил под стиль игры команды и не смог набрать нужную форму.

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