Нападающий Рендулич покинул магнитогорский «Металлург» по окончании контракта

Магнитогорский хоккейный клубофициально объявил об уходе 33-летнего нападающегопо истечении срока его трудового договора.

В регулярном чемпионате КХЛ сезона 2024/25 Рендулич сыграл 19 матчей, набрав 7 очков (2 гола и 5 передач) при среднем времени на льду 11 минут 31 секунда и показателе полезности «+8». В плей-офф форвард участия не принимал.

Рендулич присоединился к команде в декабре 2024 года в результате обмена из СКА, однако его выступление не оправдало ожиданий клуба.

По итогам сезона спортивный директор клуба Евгений Бирюков подчеркнул, что Рендулич не подходил под стиль игры команды и не смог набрать нужную форму.