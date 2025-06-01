Галимов продлил контракт с «Ак Барсом»

Казанский хоккейный клубзаключил новое соглашение с нападающим. По информации пресс-службы команды, продленный контракт с 25-летним форвардом будет действовать до завершения сезона 2025/26.

В прошедшем чемпионате Галимов стал ключевым игроком казанцев, завершив регулярный сезон с 59 очками (35 шайб и 24 передачи) в 68 матчах. Он также возглавил командную таблицу бомбардиров и стал лучшим игроком всей КХЛ по показателю полезности — «+31». По итогам сезона форвард был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата.

Ранее Галимов рассматривал возможность продолжить карьеру в НХЛ — в частности, велись переговоры с «Анахаймом».

Напомним, «Ак Барс» завершил борьбу за Кубок Гагарина в четвертьфинале, уступив в серии московскому «Динамо» со счетом 2-4.