Радулов: Вижу ли я себя в СКА? Пока нет

Нападающийответил на вопрос о возможном переходе в

«Пока вообще ничего не знаю, ещё празднуем. Хочу провести время с детьми, у всех начинаются кружки, школы.

Вижу ли я себя в СКА? Пока нет. Лично я ни с кем переговоры не веду, эти вопросы решает агент.

Ещё поиграю, может, последний год, может, нет. Всё будет зависеть от того, как буду себя чувствовать. Обманывать никого не собираюсь. Пока не знаю, куда повезу кубок. У нас расписание только составляется. Думаю, сейчас нет парада, потому что тяжело было всё организовать. Они хотят сделать хорошее шоу», — приводит слова Радулова «РИА Новости Спорт».

Напомним, что форвард вместе с «Локомотивом» стал обладателем Кубка Гагарина. Радулов признан самым ценным игроком плей-офф прошедшего сезона.

Действующий контракт игрока с «железнодорожниками» рассчитан до 31-го мая этого года.