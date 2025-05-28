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    Симашев и Бут перешли в «Юту»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив НХЛ Юта
    Игроки «Локомотива» Дмитрий Симашев и Даниил Бут перешли в «Юту», об этом сообщил клуб НХЛ на своем официальном сайте.

    Дмитрий Симашев
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    Дмитрий Симашев

    «Мы очень рады подписать контракт с Дмитрием. Мы с нетерпением ждем возможности наблюдать за его игрой за "Мамонтов" в течение многих лет. Даниил — высококвалифицированный нападающий с отличным броском и игровыми навыками», — сказал генеральный менеджер «Юты» Билл Армстронг.

    20-летние россияне подписали контракты новичков со сроком на три года.

    Симашев и Бут были выбраны на драфте НХЛ 2023 года под общим 6‑м и 12‑м номерами соответственно «Аризоной». «Юта» была основана на базе «Аризоны» в 2024 году.

    Хоккеисты в составе ярославского «Локомотива» выиграла Кубок Гагарина по итогам сезона-2024/2025.

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