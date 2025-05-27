НХЛ. «Каролина» обыграла «Флориду» впервые в серии

в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ победила в гостяхсо счетом 3:0.

У победителей голы забили Логан Стэнковен, Себастьян Ахо и Джордан Стаал. Андрей Свечников и Александр Никишин отметились результативными передачами.

Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 25 бросков.

НХЛ. Плей-офф. Финал конференции «Флорида» — «Каролина» — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) Голы: Стэнковен — 5 (Никишин), 30:45 — 0:1. Ахо — 5 (п.в., Свечников, Джарвис), 57:49 — 0:2. Стаал — 2 (п.в., Бернс), 58:15 — 0:3Вратари: Бобровский (57:35 — 58:15) — АндерсенШтраф: 20 — 12Броски: 20 (7+5+8) — 28 (11+12+5)

«Флорида» — «Каролина» — 0:3

Счет в серии 3-1 в пользу «Флориды». Следующий матч начнется 29 мая в 3:00 мск.