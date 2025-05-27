ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуФинальный аккорд Роналду? «Аль-Фатех» лишил «Аль-Наср» шанса на Лигу чемпионов
    Все новости спорта

    НХЛ. «Каролина» обыграла «Флориду» впервые в серии

    «Флорида» — «Каролина»: счет матча 0:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Каролина Харрикейнз Флорида Пантерз
    «Каролина» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ победила в гостях «Флориду» со счетом 3:0.

    «Флорида»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Флорида»

    У победителей голы забили Логан Стэнковен, Себастьян Ахо и Джордан Стаал. Андрей Свечников и Александр Никишин отметились результативными передачами.

    Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 25 бросков.

    НХЛ. Плей-офф. Финал конференции
    «Флорида» — «Каролина» — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
    Голы: Стэнковен — 5 (Никишин), 30:45 — 0:1. Ахо — 5 (п.в., Свечников, Джарвис), 57:49 — 0:2. Стаал — 2 (п.в., Бернс), 58:15 — 0:3Вратари: Бобровский (57:35 — 58:15) — АндерсенШтраф: 20 — 12Броски: 20 (7+5+8) — 28 (11+12+5)

    «Флорида» — «Каролина» — 0:3

    Счет в серии 3-1 в пользу «Флориды». Следующий матч начнется 29 мая в 3:00 мск.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев продлит серию побед над Норри?
  • Медведев — Норри. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • Рублев проиграет 227-й ракетке мира на старте Ролан Гаррос?
  • Рублев — Харрис. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Команды сыграют результативно?
  • «Сочи» — «Пари НН». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.59
  • Экспресс дня 27 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Медведев — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рублев — Харрис
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Сочи — Пари НН
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Макдональд — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бруксби — Корда
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Голубич — Анисимова
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Лис — Мбоко
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Бейлек — Кристиан
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие