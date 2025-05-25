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    «Флорида» снова обыграла «Каролину» в полуфинале Кубка Стэнли

    «Флорида» — «Каролина»: счет матча 6:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Флорида Пантерз Каролина Харрикейнз
    В третьем матче полуфинала Кубка Стэнли «Флорида» уверенно победила на своем льду «Каролину» со счетом 6:2.

    Александр Барков
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    Александр Барков

    Лучшими в составе «Пантерз» были Александр Барков — 3 (2+1) очка и Йеспер Боквист — 3 (1+2) очка. Еще две шайбы на счету Нико Миколлы, также отличился Брэд Маршан.

    Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 23 из 25 бросков.

    В составе гостей шайбы забрасывали Сэт Джарвис и Логан Станковен. Российский вратарь Петр Кочетков отразил 22 броска из 28.

    НХЛ. Плей-офф. Полуфинал
    «Флорида» — «Каролина» — 6:2 (1:0, 0:1, 5:1)
    Голы: Миккола — 2 (Родригес, Барков), 12:07 — 1:0. Стэнковен — 4 (бол., Бернс, Котканиеми), 34:51 — 1:1. Боквист — 2 (Родригес, Экблад), 41:29 — 2:1. Миккола — 3 (Беннетт, Ткачак), 46:26 — 3:1. Барков — 5 (Ткачак), 46:55 — 4:1. Барков — 6 (Боквист), 49:31 — 5:1. Маршан — 4 (Лунделл, Боквист), 50:37 — 6:1. Джарвис — 5 (бол., Стэнковен, Ахо), 51:01 — 6:2Вратари: Бобровский — КочетковБроски: 28 (7+8+13) — 25 (7+10+8)Штраф: 45 — 22Наши: Куликов (17.41/1/+2) — Никишин (18.54/1/-4), Орлов (20.20/1/-4), Свечников (15.48/0/-1)Счет в серии: 3-0

    «Флорида» — «Каролина» — 6:2 (1:0, 0:1, 5:1)

    Четвертая игра полуфинальной серии состоится 27 мая в 3:00 (мск).

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