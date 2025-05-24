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    LIVE: Швейцария — Дания 24.05.2025 смотреть онлайн

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2025 Сборная Швейцарии Сборная Дании
    Швейцария и Дания готовятся к очередному матчу в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2025 года. Игра, назначенная на 24.05.2025, обещает стать весьма интересной. Старт трансляции — в 19:20 по московскому времени.

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    Превью и прогнозы на матч

    Последний матч команд между собой: Дания — Швейцария 2:5. Как сложится игра в этот раз?

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Швейцария» — «Дания». Коэффициент ставки — 1.80.
    • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 3:0.
    • Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 3:0.

    Коэффициенты букмекеров на матч:

    • Швейцария:
    • Ничья:
    • Дания:

    Где смотреть онлайн Швейцария — Дания?

    Смотрите онлайн трансляцию матча на сайте LiveCup.Run — здесь вы найдете подробную статистику, live-комментарии, коэффициенты ставок и оперативные обновления в режиме реального времени.

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