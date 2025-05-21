«Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина 2025 года

одержал победу над(2:1 ОТ) в 5-м матче финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина.

В основное время матча команды обменялись голами. У «Локомотива» единственную шайбу забросил Мартин Гернат.

В составе «Трактора» отличился Стивен Кэмпфер.

Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказался «Локомотив». Победную шайбу забросил Максим Шалунов.

Кубок Гагарина. Финал «Локомотив» (Ярославль) — «Трактор» (Челябинск) — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) Голы: Гернат — 2 (бол., Сурин), 25:50 — 1:0. Кэмпфер — 4 (Кадейкин), 53:15 — 1:1. Шалунов — 6 (Сергеев, Каюмов), 68:01 — 2:1Вратари: Исаев — ФукалеБроски: 30 (9+6+9+6) — 34 (12+7+10+5)Штраф: 4 — 4

«Локомотив» обыграл «Трактор» со счетом в серии 4:1 и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.