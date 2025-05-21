1-й таймТоттенхэм — Манчестер ЮнайтедОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Юнайтед»«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн, прямая трансляция
  • 22:32
    • «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина 2025 года
    Все новости спорта

    «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина 2025 года

    «Локомотив» — «Трактор»: счет матча 2:1 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Трактор
    «Локомотив» одержал победу над «Трактором» (2:1 ОТ) в 5-м матче финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина.

    Максим Шалунов — нападающий «Локомотива»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Максим Шалунов — нападающий «Локомотива»

    В основное время матча команды обменялись голами. У «Локомотива» единственную шайбу забросил Мартин Гернат.

    В составе «Трактора» отличился Стивен Кэмпфер.

    Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказался «Локомотив». Победную шайбу забросил Максим Шалунов.

    Кубок Гагарина. Финал
    «Локомотив» (Ярославль) — «Трактор» (Челябинск) — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)
    Голы: Гернат — 2 (бол., Сурин), 25:50 — 1:0. Кэмпфер — 4 (Кадейкин), 53:15 — 1:1. Шалунов — 6 (Сергеев, Каюмов), 68:01 — 2:1Вратари: Исаев — ФукалеБроски: 30 (9+6+9+6) — 34 (12+7+10+5)Штраф: 4 — 4

    «Локомотив» обыграл «Трактор» со счетом в серии 4:1 и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Швеция выбьет из борьбы действующего чемпиона
  • Швеция — Чехия. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • США вытеснят финнов из борьбы
  • США — Финляндия. Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Баутиста-Агут выиграет третий матч подряд?
  • Коболли — Баутиста-Агут. Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.30
  • Экспресс дня 21 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Швеция — Чехия
  • Хоккей
  • Завтра в 21:20
    •  1.83
  • Прогноз на матч США — Финляндия
  • Хоккей
  • Завтра в 17:20
    •  2.27
  • Прогноз на матч Коболли — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Завтра в 14:30
    •  3.85
  • Экспресс дня 22 мая
  • Завтра в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Этчеверри — Легечка
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хачанов — Офнер
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Твенте — НЕК Неймеген
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Эльвeрсберг
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие