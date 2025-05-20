Сикура и Моторыгин останутся в «Динамо» М

Нападающийдоговорился с московскимо продлении контракта еще на один год, сообщает «СЭ».

Канадец перешел в стан бело-голубых по ходу регулярного чемпионата из челябинского «Трактора». Всего за московский клуб он сыграл 28 матчей и набрал 14 (8+6) очков. В плей-офф форвард провел 17 игр и набрал 12 (4+8) очков.

Скорее всего, продолжит выступления за «Динамо» и 22-летний голкипер Максим Моторыгин, искавший варианты продолжения карьеры в Северной Америке.

В регулярном чемпионате Моторыгин провел 42 матча, имеет коэффициент отраженных бросков 92,8%. В плей-офф на его счету 7 игр.