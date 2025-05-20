ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Итан НванериБудущие звезды. Хёйсен, Нванери, Грей и еще семь лучших новичков сезона в АПЛ
    Все новости спорта

    Сикура и Моторыгин останутся в «Динамо» М

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Трансферы КХЛ Динамо
    Нападающий Дилан Сикура договорился с московским «Динамо» о продлении контракта еще на один год, сообщает «СЭ».

    Дилан Сикура
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дилан Сикура

    Канадец перешел в стан бело-голубых по ходу регулярного чемпионата из челябинского «Трактора». Всего за московский клуб он сыграл 28 матчей и набрал 14 (8+6) очков. В плей-офф форвард провел 17 игр и набрал 12 (4+8) очков.

    Скорее всего, продолжит выступления за «Динамо» и 22-летний голкипер Максим Моторыгин, искавший варианты продолжения карьеры в Северной Америке.

    В регулярном чемпионате Моторыгин провел 42 матча, имеет коэффициент отраженных бросков 92,8%. В плей-офф на его счету 7 игр.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Вернется ли «Манчестер Сити» в зону ЛЧ?
  • «Манчестер Сити» — «Борнмут». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Центральный матч группы A получится результативным
  • Швеция — Канада. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Чехия готова справиться с неубедительными американцами
  • Чехия — США. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.41
  • Экспресс дня 20 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Швеция — Канада
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  2.04
  • Прогноз на матч Чехия — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  1.83
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Войводина — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Каролина — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Рублев — Энгель
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Зверев — Мюллер
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие