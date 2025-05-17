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    • «Локомотив» вышел вперед в финальной серии Кубка Гагарина
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    Никитин прокомментировал победу «Локомотива» в матче против «Трактора»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Трактор
    Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о победе своей команды в 3-м матче финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина против «Трактора» (5:2).

    «Локомотив»
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    «Локомотив»

    «Парни — молодчики, справились с давлением. Мы понимали, что соперник при своих трибунах постарается сыграть агрессивно. Нам надо было оставаться хладнокровными и не отбрасываться. Где-то поймали "Трактор" на контратаках.

    Порез Радулова? Это плей-офф — тут микротравмы не считаются», — цитирует Никитина журналист СЭ Михаил Зислис в своем телеграм-канале.

  • «Трактор» — «Локомотив» 2:5. Онлайн, прямая трансляция
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    • После этого матча «Локомотив» ведет в финальной серии против «Трактора» со счетом 2:1. Следующая игра между этими командами состоится 19-го мая в Челябинске.

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