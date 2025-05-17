Никитин прокомментировал победу «Локомотива» в матче против «Трактора»

Главный тренервысказался о победе своей команды в 3-м матче финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина против(5:2).

«Парни — молодчики, справились с давлением. Мы понимали, что соперник при своих трибунах постарается сыграть агрессивно. Нам надо было оставаться хладнокровными и не отбрасываться. Где-то поймали "Трактор" на контратаках.

Порез Радулова? Это плей-офф — тут микротравмы не считаются», — цитирует Никитина журналист СЭ Михаил Зислис в своем телеграм-канале.

После этого матча «Локомотив» ведет в финальной серии против «Трактора» со счетом 2:1. Следующая игра между этими командами состоится 19-го мая в Челябинске.