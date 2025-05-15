Гру: «Локомотив» был сегодня лучше на протяжении всего матча

Главный тренервысказался о поражении своей команды во 2-м матче финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина против(1:4).

«Локомотив был сегодня лучше на льду. Характер повреждения Робинсона и состояние здоровья Светлакова? У меня пока нет новостей на этот счет.

Как оцениваю эпизод со стыком Робинсона и Шалунова? Судьи сказали, что там не было удаления. Значит, удаления не было.

Насколько травма Робинсона поломала игру "Трактора"? Я думаю, "Локомотив" был сегодня лучше на протяжении всего матча. Но разумеется, потеря игрока вредит команде», — передает слова Гру «Матч ТВ».

После этого матча «Локомотив» сравнял счет в серии с «Трактором» — 1:1. Третья игра между этими командами состоится 17-го мая в Челябинске.