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    Рафинья«Эспаньол» — «Барселона». Онлайн, прямая трансляция
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    Гру: «Локомотив» был сегодня лучше на протяжении всего матча

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Трактор
    Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру высказался о поражении своей команды во 2-м матче финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина против «Локомотива» (1:4).

    Бенуа Гру — главный тренер «Трактора»
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    Бенуа Гру — главный тренер «Трактора»

    «Локомотив был сегодня лучше на льду. Характер повреждения Робинсона и состояние здоровья Светлакова? У меня пока нет новостей на этот счет.

    Как оцениваю эпизод со стыком Робинсона и Шалунова? Судьи сказали, что там не было удаления. Значит, удаления не было.

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    • Насколько травма Робинсона поломала игру "Трактора"? Я думаю, "Локомотив" был сегодня лучше на протяжении всего матча. Но разумеется, потеря игрока вредит команде», — передает слова Гру «Матч ТВ».

    После этого матча «Локомотив» сравнял счет в серии с «Трактором» — 1:1. Третья игра между этими командами состоится 17-го мая в Челябинске.

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