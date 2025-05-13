В 21:20 13.05.2025 начнётся онлайн-трансляция матчав группе B чемпионата мира по хоккею 2025 года.

Наши эксперты подготовили прогноз на матч Казахстан — Венгрия с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.14 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 3:3.

Искусственный интеллект, анализирующий линии букмекеров, предполагает, что будет ничья со счетом 3:3.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Казахстан:

Ничья:

Венгрия:

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