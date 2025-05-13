- Наши эксперты подготовили прогноз на матч Казахстан — Венгрия с предлагаемым коэффициентом для ставки
2.14.
- Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 3:3.
- Искусственный интеллект, анализирующий линии букмекеров, предполагает, что будет ничья со счетом 3:3.
Коэффициенты букмекеров на матч:
- Казахстан:
- Ничья:
- Венгрия:
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