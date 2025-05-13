ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артем Дзюба«Акрон», «Спартак» или Китай? Где продолжит карьеру Дзюба
    Все новости спорта

    ЧМ-2025. Группа B 2024/25. Казахстан — Венгрия: прямая трансляция — смотреть онлайн

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2025 Сборная Казахстана
    В 21:20 13.05.2025 начнётся онлайн-трансляция матча Казахстан — Венгрия в группе B чемпионата мира по хоккею 2025 года.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    • Наши эксперты подготовили прогноз на матч Казахстан — Венгрия с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.14.
    • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 3:3.
    • Искусственный интеллект, анализирующий линии букмекеров, предполагает, что будет ничья со счетом 3:3.

    Коэффициенты букмекеров на матч:

    • Казахстан:
    • Ничья:
    • Венгрия:

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Казахстан — Венгрия.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 130EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Казахстан добьется второй победы на турнире
  • Казахстан — Венгрия. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Севильцы начнут без раскачки
  • «Севилья» — «Лас-Пальмас». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «Милан» заберет себе Кубок Италии
  • «Милан» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.84
  • Экспресс дня 14 мая
  • Завтра в 22:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Казахстан — Венгрия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  2.50
  • Прогноз на матч Севилья — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Милан — Болонья
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч ЦСКА — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Мальорка
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Динамо Киев
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Кукушкин — Котов
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Дюнкерк — Генгам
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие