Последний матч команд между собой: Канада — Франция 7:1. Как сложится игра в этот раз?
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Канада» — «Франция». Коэффициент ставки —
2.05.
Коэффициенты букмекеров на матч:
- Канада:
- Ничья:
- Франция:
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