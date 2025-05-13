В 21:20 13.05.2025 начнётся онлайн-трансляция матчав группе A чемпионата мира по хоккею-2025.

Последний матч команд между собой: Канада — Франция 7:1. Как сложится игра в этот раз?

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Канада» — «Франция». Коэффициент ставки — 2.05 .

Коэффициенты букмекеров на матч:

Канада:

Ничья:

Франция:

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