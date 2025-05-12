готовятся к очередному матчу в группе B чемпионата мира по хоккею 2025 года. Игра, назначенная на 12.05.2025, обещает стать весьма интересной. Старт трансляции — в 17:20 по московскому времени.

Превью и прогнозы на матч

Последний матч команд между собой: Швейцария — США 0:3. Как сложится игра в этот раз?

Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 1:3.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 1:3.

Коэффициенты букмекеров на матч:

США:

Ничья:

Швейцария:

Где смотреть онлайн США — Швейцария?

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