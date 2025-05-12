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    США — Швейцария прямая трансляция — 12.05.2025

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2025 Сборная США Сборная Швейцарии
    США и Швейцария готовятся к очередному матчу в группе B чемпионата мира по хоккею 2025 года. Игра, назначенная на 12.05.2025, обещает стать весьма интересной. Старт трансляции — в 17:20 по московскому времени.

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    Превью и прогнозы на матч

    Последний матч команд между собой: Швейцария — США 0:3. Как сложится игра в этот раз?

    • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 1:3.
    • Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 1:3.

    Коэффициенты букмекеров на матч:

    • США:
    • Ничья:
    • Швейцария:

    Где смотреть онлайн США — Швейцария?

    Смотрите онлайн трансляцию матча на сайте LiveCup.Run — здесь вы найдете подробную статистику, live-комментарии, коэффициенты ставок и оперативные обновления в режиме реального времени.

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