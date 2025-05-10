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    Луис Энрике«Динамо» Мх — «Зенит». Онлайн, прямая трансляция
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    Казахстан одержал волевую победу над норвежцами

    Норвегия — Казахстан: счет матча 1:2, обзор голов

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2025 Сборная Казахстана Сборная Норвегии
    Сборная Казахстана одержала волевую победу над командой Норвегии в первом матче чемпионата мира со счетом 2:1.

    Роман Старченко
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    Роман Старченко

    Норвежцы открыли счет в первом периоде благодаря точному броску Йоханнеса Йоханнесена на 6-й минуте встречи.

    Далее забивали только казахстанские хоккеисты . Во втором периоде счет оказался равным — отличился Роман Старченко в большинсвте на 26-й минуте, а за 8 минут до окончания третьего отрезка встречи Владимир Волков забросил победную шайбу.

    Чемпионат мира. Группа В
    Норвегия — Казахстан — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
    Голы Йоханнесен — 1 (Эльвсвен, Эстрем Сальстен), 5:33 — 1:0. Старченко — 1 (бол., Михайлис, Орехов), 25:08 — 1:1. Волков — 1 (Асетов, Кайыржан), 52:08 — 1:2Вратари Норманн (57:14) — ПавленкоШтраф 8 — 8Броски 31 (6+10+15) — 21 (5+11+5)

    Подопечные Олега Болякина набрали 3 очка и поднялись на текущее 2-е место в своей группе, Норвегия — седьмая с нулем в графе «очки».

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