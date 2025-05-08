Тамбиев верит в скорейшее возвращение сборных России и Беларуси на ЧМ

Главный тренери ассистент главного тренераподелился мнением по поводу отсутствияна чемпионате мира.

«Все понимают, что не за горами возвращение сборных России и Беларуси. И настолько шагнул вперед уровень этих команд, сколько интересных ребят появилось. Быстрее бы это произошло, и тогда чемпионат мира обретет тот должный уровень, отсеются слабые сборные, и соревнование будет высшего уровня», — цитирует Тамбиева ТАСС.

Чемпионат мира пройдет с 9 по 25 мая в Швеции и Дании. Сборная Казахстана сыграет в одной группе с командами Чехии, США, Швейцарии, Дании, Норвегии, Венгрии и Германии.