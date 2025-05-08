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    Тамбиев верит в скорейшее возвращение сборных России и Беларуси на ЧМ

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    Главный тренер «Адмирала» и ассистент главного тренера сборной Казахстана Леонид Тамбиев поделился мнением по поводу отсутствия сборных России и Беларуси на чемпионате мира.

    Леонид Тамбиев
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    Леонид Тамбиев

    «Все понимают, что не за горами возвращение сборных России и Беларуси. И настолько шагнул вперед уровень этих команд, сколько интересных ребят появилось. Быстрее бы это произошло, и тогда чемпионат мира обретет тот должный уровень, отсеются слабые сборные, и соревнование будет высшего уровня», — цитирует Тамбиева ТАСС.

    Чемпионат мира пройдет с 9 по 25 мая в Швеции и Дании. Сборная Казахстана сыграет в одной группе с командами Чехии, США, Швейцарии, Дании, Норвегии, Венгрии и Германии.

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