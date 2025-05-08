Быков — о финале Кубка Гагрина: Буду поддерживать земляков

Бывший главный тренер сборной Россииподелился ожиданиями от финала Кубка Гагарина 2025 года, где встретятся ярославскийи челябинский

«Я сам с Урала и имел счастье начать свой хоккейный путь в родном Челябинске. При всем моём уважении к ярославскому Локомотиву я буду переживать и поддерживать земляков», — цитирует Быкова «СЭ».

Финальная серия стартует 13 мая в Ярославле, второй матч также пройдет на льду «Локомотива» 15 мая. Далее команды переедут в Челябинск, где сыграют 17 и 19 мая.

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Обе команды впервые в истории могут завоевать Кубок Гагарина: «Локомотив» ранее дважды доходил до финала, но оба раза уступал, а «Трактор» лишь однажды играл в финале и также остался без трофея.