Никитин: Сегодня было много нервов, но лидеры сделали результат

Главный тренерпрокомментировал домашнюю победу своей команды над(4:2) в пятом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

«Несмотря на счет в серии, очень упорные игры и по статистике, и по моментам. Против нас играла классная команда. Сегодня, наверное, было много нервов, но лидеры сделали результат.

Что сказал команде в первом перерыве? Мы были немного медленнее соперника на нейтральных шайбах, сделали акцент на этом», — сказал Никитин в эфире «Матч ТВ».

Ярославский клуб выиграл серию со счетом 4:1.

«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина во второй раз подряд и начнет финальную серию на своем льду 13 мая с победителем серии между «Трактором» и «Динамо».