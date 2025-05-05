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    Источник: ЦСКА заинтересован в Викторе Козлове

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев ЦСКА
    ЦСКА рассматривают главного тренера «Салавата Юлаева» Виктора Козлова на аналогичную должность в столичном клубе, сообщает журналист Артур Хайруллин в своем телеграм-канале.

    Виктор Козлов
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    Виктор Козлов

    Козлов работает главным тренером уфимцев с 2022 года, за это время команда из столицы Башкортостана регулярно финишировала в топ-3 Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата.

    В текущем сезоне 49-летний специалист вывел уфимский клуб до полуфинала Кубка Гагарина, где проиграл ярославскому «Локомотиву» со счетом 1:4 в серии.

    Предыдущий тренер «армейцев» Илья Воробьев был уволен руководством клуба после вылета в первом раунде плей-офф от минского «Динамо» (2:4 в серии).

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