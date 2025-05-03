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    Мартин Эдегор«Арсенал» — «Борнмут». Онлайн, прямая трансляция
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    Василий Каменев: «Динамо» пока рано списывать со счетов, серия еще продолжается

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Трактор
    Бывший форвард СКА Василий Каменев считает, что несмотря на счет 0-3 в серии полуфинала Кубка Гагарина между московским «Динамо» и «Трактором», судьба противостояния ещё не решена.

    Василий Каменев
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    Василий Каменев

    «Давайте вспомним, как Динамо сыграло с Ак Барсом, проигрывая 0-2. Вернулись и убедительно переиграли казанскую команду. Так что, пока не прозвучит свисток четвертой победы Трактора, что-то говорить рано», — приводит слова Каменева «Советский спорт»

    После трёх матчей счёт в серии — 3:0 в пользу «Трактора», и команде Бенуа Гру не хватает всего одной победы для выхода в финал турнира.

    Первый и второй матчи прошли в Челябинске и завершились минимальными победами «Трактора» — 4:3 и 3:2.

    Третий матч состоялся в Москве. «Динамо» дважды выходило вперёд, но «Трактор» оба раза сравнивал счёт. В итоге встреча завершилась только во втором овертайме со счетом 2:3.

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