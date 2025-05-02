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    Кевин Де Брюйне«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Онлайн, прямая трансляция
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    «Трактор» в овертайме одолел «Динамо» и повел в серии 3:0

    «Динамо» — «Трактор»: счет матча 2:3 ОТ, обзор матча

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Трактор
    В третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина «Трактор» на выезде во втором овертайме обыграл московское «Динамо» со счетом 3:2.

    «Трактор»
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    «Трактор»

    За победителей в этой игре отличились Григорий Дронов, Виталий Кравцов и Максим Шабанов. В составе хозяев точными бросками смогли отметиться Игорь Ожиганов и Артем Михеев.

    Кубок Гагарина. 1/2 финала
    «Динамо» (Москва) — «Трактор» (Челябинск) — 2:3 2ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)
    Голы: Ожиганов — 2 (Сикьюра, Адамчук), 3:53 — 1:0. Дронов — 4 (Кэмпфер), 29:06 — 1:1. Михеев — 4 (Сизов, Готовец), 49:26 — 2:1. Кравцов — 5 (Дэй), 51:10 — 2:2. Шабанов — 7, 83:22 — 2:3Вратари: Подъяпольский — ФукалеШтраф: 2 — 2Броски: 26 (8+4+12+2) — 36 (10+17+8+1)

    «Трактор» повел в серии 3-0. Четвертый матч между командами пройдет в Москве 4 мая.

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