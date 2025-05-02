«Трактор» в овертайме одолел «Динамо» и повел в серии 3:0

В третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагаринана выезде во втором овертайме обыграл московскоесо счетом 3:2.

За победителей в этой игре отличились Григорий Дронов, Виталий Кравцов и Максим Шабанов. В составе хозяев точными бросками смогли отметиться Игорь Ожиганов и Артем Михеев.

Кубок Гагарина. 1/2 финала «Динамо» (Москва) — «Трактор» (Челябинск) — 2:3 2ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1) Голы: Ожиганов — 2 (Сикьюра, Адамчук), 3:53 — 1:0. Дронов — 4 (Кэмпфер), 29:06 — 1:1. Михеев — 4 (Сизов, Готовец), 49:26 — 2:1. Кравцов — 5 (Дэй), 51:10 — 2:2. Шабанов — 7, 83:22 — 2:3Вратари: Подъяпольский — ФукалеШтраф: 2 — 2Броски: 26 (8+4+12+2) — 36 (10+17+8+1)

«Трактор» повел в серии 3-0. Четвертый матч между командами пройдет в Москве 4 мая.