В 04:30 28.04.2025 начнётся онлайн-трансляция матчав плей-офф Кубка Стэнли.

Последний матч команд между собой: Эдмонтон — Лос-Анджелес 7:4. Как сложится игра в этот раз?

Наши эксперты подготовили прогноз на матч Эдмонтон — Лос-Анджелес с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.17 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 3:1.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 3:1.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Эдмонтон:

Ничья:

Лос-Анджелес:

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