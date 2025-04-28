Эдмонтон — Лос-Анджелес. Ставка (к. 2.17), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 28 апреля 2025 года

В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет на «Роджерс Плейс Арене» 28 апреля. Начало встречи — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Эдмонтон»

Турнирное положение: Крайне туго приходится «Эдмонтону» на старте плей-офф, и приходится работать на полную катушку всем игрокам клуба.

Последние матчи: После разноса в Калифорнии за «Эдмонтон» было откровенно боязно на домашнем льду, но Ноблох смог найти необходимых слова для своих парней.

Травмированные игроки: Точно не сыграет за «Эдмонтон» Экхольм. По состоянию Стэчера до сих пор неопределенность.

Общий тонус: Макдэвид и партнеры будут серьезно заряжены на второй домашний матч и постараются сделать все возможное, чтобы в нем победить.

«Лос-Анджелес»

Турнирное положение: Пока что «Лос-Анджелес» продолжает макисмально убедительно выглядеть только на своем льду, но преимущество домашней площадки именно за «Кингз» в этой серии.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: После двух побед на домашнем льду «Лос-Анджелес» приехал в Канаду абсолютно расслабленный, за что и поплатился.

Травмированные игроки: Состав «Лос-Анджелеса» полный, и нет хоккеистов, которые не смогут принять участие в предстоящей игре.

Общий тонус клуба: Нет уверенности, что в очередном матче в Канаде «Кингз» смогут сыграть лучше, чем пару дней назад.

Статистика для ставок

«Лос-Анджелес» за 10 последних матчей проиграл только два раза

Три последних очных противостояния «Эдмонтон» проиграл

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.17, на ничью — 4.56, на гостей — 2.84.

Прогноз: «Эдмонтон» выиграет и второй матч у себя дома.

Альтернативный прогноз: В этой серии должны когда-то быть низовые поединки, поэтому один из них придется как раз на предстощую игру.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.17.

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.81.