Эдмонтон — Лос-Анджелес. Ставка (к. 2.17), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 28 апреля 2025 года

Эдмонтон
Лос-Анджелес
«Эдмонтон»
Турнирное положение: Крайне туго приходится «Эдмонтону» на старте плей-офф, и приходится работать на полную катушку всем игрокам клуба.
Последние матчи: После разноса в Калифорнии за «Эдмонтон» было откровенно боязно на домашнем льду, но Ноблох смог найти необходимых слова для своих парней.
Эдмонтон — Лос-Анджелес: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Точно не сыграет за «Эдмонтон» Экхольм. По состоянию Стэчера до сих пор неопределенность.
Общий тонус: Макдэвид и партнеры будут серьезно заряжены на второй домашний матч и постараются сделать все возможное, чтобы в нем победить.
«Лос-Анджелес»
Турнирное положение: Пока что «Лос-Анджелес» продолжает макисмально убедительно выглядеть только на своем льду, но преимущество домашней площадки именно за «Кингз» в этой серии.
Последние матчи: После двух побед на домашнем льду «Лос-Анджелес» приехал в Канаду абсолютно расслабленный, за что и поплатился.
Травмированные игроки: Состав «Лос-Анджелеса» полный, и нет хоккеистов, которые не смогут принять участие в предстоящей игре.
Общий тонус клуба: Нет уверенности, что в очередном матче в Канаде «Кингз» смогут сыграть лучше, чем пару дней назад.
Статистика для ставок
- «Лос-Анджелес» за 10 последних матчей проиграл только два раза
- Три последних очных противостояния «Эдмонтон» проиграл
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.17, на ничью — 4.56, на гостей — 2.84.
Прогноз: «Эдмонтон» выиграет и второй матч у себя дома.
- 1.93Локомотив — Салават Юлаев: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 1.88Монреаль — Вашингтон: прогноз и ставкаЗавтра в 01:30
- 2.08Нью-Джерси — Каролина: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
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Альтернативный прогноз: В этой серии должны когда-то быть низовые поединки, поэтому один из них придется как раз на предстощую игру.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.17.
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.81.