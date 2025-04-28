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    «Эдмонтон» добудет вторую домашнюю победу в серии?

    Эдмонтон — Лос-Анджелес. Ставка (к. 2.17), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 28 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»
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    «Эдмонтон»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет на «Роджерс Плейс Арене» 28 апреля. Начало встречи — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 28 Апреля 2025 года

    Эдмонтон

  • Кубок Стэнли
    •  Эдмонтон 04:30 Лос-Анджелес

    Лос-Анджелес

  • НХЛ
    •

    «Эдмонтон»

    Турнирное положение: Крайне туго приходится «Эдмонтону» на старте плей-офф, и приходится работать на полную катушку всем игрокам клуба.

    Последние матчи: После разноса в Калифорнии за «Эдмонтон» было откровенно боязно на домашнем льду, но Ноблох смог найти необходимых слова для своих парней.

    Эдмонтон — Лос-Анджелес: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Точно не сыграет за «Эдмонтон» Экхольм. По состоянию Стэчера до сих пор неопределенность.

    Общий тонус: Макдэвид и партнеры будут серьезно заряжены на второй домашний матч и постараются сделать все возможное, чтобы в нем победить.

    «Лос-Анджелес»

    Турнирное положение: Пока что «Лос-Анджелес» продолжает макисмально убедительно выглядеть только на своем льду, но преимущество домашней площадки именно за «Кингз» в этой серии.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: После двух побед на домашнем льду «Лос-Анджелес» приехал в Канаду абсолютно расслабленный, за что и поплатился.

    Травмированные игроки: Состав «Лос-Анджелеса» полный, и нет хоккеистов, которые не смогут принять участие в предстоящей игре.

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    Общий тонус клуба: Нет уверенности, что в очередном матче в Канаде «Кингз» смогут сыграть лучше, чем пару дней назад.

    Статистика для ставок

    • «Лос-Анджелес» за 10 последних матчей проиграл только два раза

    • Три последних очных противостояния «Эдмонтон» проиграл

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.17, на ничью — 4.56, на гостей — 2.84.

    Прогноз: «Эдмонтон» выиграет и второй матч у себя дома.

    Альтернативный прогноз: В этой серии должны когда-то быть низовые поединки, поэтому один из них придется как раз на предстощую игру.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.17.

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.81.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Эдмонтон — Лос-Анджелес?

    Матч Эдмонтон — Лос-Анджелес состоится 28 апреля 2025 года в 04:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Эдмонтон — Лос-Анджелес?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Эдмонтон — Лос-Анджелес?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.17.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Эдмонтон — Лос-Анджелес?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Эдмонтон — Лос-Анджелес?

    Коэффициенты букмекеров: : на хозяев дают коэффициент 2.17, на ничью — 4.56, на гостей — 2.84.

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    Эдмонтон — Лос-Анджелес: прогноз и ставка за 2.17, статистика, коэффициенты матча 28.04.202504:30. «Эдмонтон» добудет вторую домашнюю победу в серии?
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