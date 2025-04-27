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    Нью-Джерси — Каролина прямая трансляция — 27.04.2025

    Хоккей НХЛ Нью-Джерси Дэвилз Прогнозы на НХЛ
    В 22:30 27.04.2025 начнётся онлайн-трансляция матча Нью-Джерси — Каролина в плей-офф Кубка Стэнли.

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    Последний матч команд между собой: Нью-Джерси — Каролина 3:2. Как сложится игра в этот раз?

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нью-Джерси» — «Каролина». Коэффициент ставки — 2.08.
    • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 2:2.
    • Искусственный интеллект, анализирующий линии букмекеров, предполагает, что будет ничья со счетом 2:2.

    Коэффициенты букмекеров на матч:

    • Нью-Джерси:
    • Ничья:
    • Каролина:

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Нью-Джерси — Каролина.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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