Нью-Джерси — Каролина прямая трансляция — 27.04.2025

В 22:30 27.04.2025 начнётся онлайн-трансляция матчав плей-офф Кубка Стэнли.

Последний матч команд между собой: Нью-Джерси — Каролина 3:2. Как сложится игра в этот раз?

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нью-Джерси» — «Каролина». Коэффициент ставки — 2.08 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 2:2.

Искусственный интеллект, анализирующий линии букмекеров, предполагает, что будет ничья со счетом 2:2.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Нью-Джерси:

Ничья:

Каролина:

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