Фетисов: Демидову нужно время на адаптацию

Двукратный олимпийский чемпионобъяснил причины безрезультативной игры нападающегов текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

«Это еще раз говорит о том, что чемпионат и Кубок Стэнли — два разных соревнования. Парню, конечно, нужно время на адаптацию. Если бы он играл весь сезон, ему было бы проще. Но и в "Монреале" рассчитывают, что парень в юном возрасте сумеет получить такой опыт в дальнейшем. Ничего особенного в этом нет, результат может появиться. Но то, что к такому формату нужно привыкнуть за счет игрового опыта, — это обязательное условие», — приводит слова Фетисова ТАСС.

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли, 19-летний Демидов провел три матча за «Монреаль», но пока так и не набрал ни одного очка.