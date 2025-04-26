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    Фетисов: Демидову нужно время на адаптацию

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Монреаль Канадиенс
    Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов объяснил причины безрезультативной игры нападающего «Монреаля» Ивана Демидова в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

    Иван Демидов
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    Иван Демидов

    «Это еще раз говорит о том, что чемпионат и Кубок Стэнли — два разных соревнования. Парню, конечно, нужно время на адаптацию. Если бы он играл весь сезон, ему было бы проще. Но и в "Монреале" рассчитывают, что парень в юном возрасте сумеет получить такой опыт в дальнейшем. Ничего особенного в этом нет, результат может появиться. Но то, что к такому формату нужно привыкнуть за счет игрового опыта, — это обязательное условие», — приводит слова Фетисова ТАСС.

    В текущем розыгрыше Кубка Стэнли, 19-летний Демидов провел три матча за «Монреаль», но пока так и не набрал ни одного очка.

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