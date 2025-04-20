«Динамо» М обыграло «Ак Барс» и вышло вперед в серии плей-офф

Московскоеодержало победу над(4:3) в 5-м матче второго раунда плей-офф КХЛ.

В составе «бело-голубых» отличились Артем Сергеев, Никита Гусев, Артем Швец-Роговой и Артем Михеев.

У «Ак Барса» шайбы забросили Семен Терехов, Дмитрий Яшкин и Ник Петан.

Кубок Гагарина. 1/4 финала «Динамо» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 4:3 (2:1, 2:0, 0:2) Голы: Сергеев — 2, 2:06 — 1:0. С. Терехов — 1 (Семенов, Яшкин), 3:11 — 1:1. Гусев — 4 (бол., Пыленков, Уил), 15:17 — 2:1. Швец-Роговой — 1 (Джиошвили, Михеев), 27:24 — 3:1. Михеев — 3 (Ожиганов, Джиошвили), 36:01 — 4:1. Яшкин — 6 (бол., Миллер, Галимов), 48:00 — 4:2. Петан — 2 (Яшкин, О`Делл), 59:39 — 4:3Вратари: Подъяпольский — Билялов (Мифтахов, 36:01, 59:18)Броски: 21 (8+10+3) — 33 (9+9+15)Штраф: 2 — 2

После этого матча «Динамо» М ведет в серии плей-офф против «Ак Барса» со счетом 3:2. Следующая игра между этими командами состоится 22-го апреля в Казани.