Ожиганов заявил, что «Динамо» рано сдаваться

Защитникподелился впечатлением после поражения от казанского(0:2) во втором матче четвертьфинала Кубка Гагарина.

«В первом периоде пропустили гол и играли с позиции догоняющего. Вроде какие‑то поклевки были, на ленточке шайба была, но допереломить не получилось. Уже вторую игру мы начинаем в роли догоняющего.

Сложно, когда вратарь соперников ловит кураж? Надо в такие моменты больше траффика перед воротами создавать, в этом надо добавить. И тогда у него не так все хорошо будет.

Если мы сейчас повесим голову, то грош нам цена. Серия до четырех побед — это банальные слова, но так всё и есть», — приводит слова Ожиганова «Динамо» «Матч ТВ».

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Следующий матч между командами пройдет 16 апреля в Казани. Счет в серии — 2:0 в пользу «Ак Барса».