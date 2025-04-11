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    Ротенберг: Никишин обратился с просьбой продолжить карьеру за океаном

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА НХЛ Каролина Харрикейнз
    Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал переход защитника Александра Никишина в «Каролину Харрикейнз».

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    «Саша Никишин обратился с просьбой продолжить карьеру за океаном уже сейчас, и мы решили пойти ему навстречу. Для него это было не таким простым решением, как многие думают, — за три года в Петербурге он по-настоящему стал своим и в команде, и в нашем городе, для него действительно важна поддержка болельщиков и вся наша организация.

    Мы много говорили с Сашей о его будущем, он искренне переживает о СКА, по-настоящему хочет, чтобы клуб выигрывал трофеи. В итоге мы приняли совместное решение, что он уже сейчас готов попробовать себя в "Каролине" — команде, которая уверенно заходит в плей-офф. Саша в Петербурге вырос в игрока мирового уровня — это доказывает и его игра в СКА, и выступления в сборной России. Уже в 21 год он стал капитаном и в клубе, и в сборной России — этот беспрецедентный факт многое говорит о его игре и личных качествах. Побывал на Олимпиаде, помог дважды выиграть Кубок Первого канала.

    За три сезона в нашей команде он успел побить все клубные рекорды для защитников — и по очкам за сезон, и по общему количеству результативных баллов. 169 очков в 218 матчах за СКА — такой статистике могут позавидовать многие нападающие. Но для меня всегда были важнее его лидерские качества, готовность жертвовать собой ради команды. Никто не упрекнёт Сашу в том, что он не отдавался на 110% в каждой игре.

    Как и в случае с Демидовым, мы сохраняем спортивные права на Александра Никишина и всегда будем рады встретиться снова. Договорились с Сашей, что будем постоянно на связи, продолжим совместную работу. Так что это не прощание, всё только начинается! А пока — удачи, Саня!» — написал Ротенберг на своей странице в телеграме.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    В рамках КХЛ 23-летний Никишин провел 323 игры, в которых набрал 192 (62+130) очка.

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