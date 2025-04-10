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    О’Делл — о противостоянии с «Динамо»: Интересная серия нас ожидает

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Динамо
    Нападающий «Ак Барса» Эрик О’Делл поделился ожиданиями от предстоящей серии 2-го раунда плей-офф КХЛ против московского «Динамо».

    Эрик О’Делл — нападающий «Ак Барса»
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    Эрик О’Делл — нападающий «Ак Барса»

    «Это будет весело сыграть против своей бывшей команды. Интересная серия нас ожидает, у нас хорошая команда, у них сильный коллектив. Во втором раунде матчи ещё более напряжённые, ожидаю активного хоккея. Будет непросто. Ни с кем из бывших партнёров пока не общался, не списывались. Будет интересно выйти на лёд против них играть, но на льду будет война.

    Максим Комтуа? Вы скоро сами всё увидите на льду. Серия будет сложная во всех аспектах, мы ожидаем от "Динамо" лучшего хоккея, который они могут показать, они ожидают от нас лучшего хоккея.

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    • Сколько планирую забить "Динамо"? Надеюсь, получится как можно больше, в целом план на игру такой, чтобы помогать команде всеми способами. Надеюсь, получится забивать, но главное, я надеюсь, что мы сможем обыграть "Динамо" и пройти дальше, это самое главное», — передает слова О’Делла Чемпионат.

    Противостояние «Динамо» и «Ак Барса» в рамках 2-го раунда розыгрыша Кубка Гагарина начнется 12-го апреля в Москве.

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