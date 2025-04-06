Тамбиев: Серия с «Трактором» была равная, все решили нюансы

Главный тренервысказался о серии против(2:4) в первом раунде Кубка Гагарина.

«Серия получилась очень интересная, огненная. Мое мнение — она была равная, все решили нюансы. В нюансы входят удаления, игра вратарей, работа судей, принятия тренерских решений. Ключевой матч в этой серии был пятый, в Челябинске. Жаль, что мы не довели этот матч до победы. Была интересная серия с равными возможностями, даже сегодня. Соперник поопытнее, помастеровитее, потерпеливее», — приводит слова Тамбиева пресс-служба КХЛ.

Челябинский клуб пробился во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина, а «Адмирал» прекратил борьбу на турнире.