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    Мохамед Салах«Фулхэм» — «Ливерпуль». Онлайн
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    Тамбиев: Серия с «Трактором» была равная, все решили нюансы

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Адмирал
    Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о серии против «Трактора» (2:4) в первом раунде Кубка Гагарина.

    Леонид Тамбиев
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    Леонид Тамбиев

    «Серия получилась очень интересная, огненная. Мое мнение — она была равная, все решили нюансы. В нюансы входят удаления, игра вратарей, работа судей, принятия тренерских решений. Ключевой матч в этой серии был пятый, в Челябинске. Жаль, что мы не довели этот матч до победы. Была интересная серия с равными возможностями, даже сегодня. Соперник поопытнее, помастеровитее, потерпеливее», — приводит слова Тамбиева пресс-служба КХЛ.

    Челябинский клуб пробился во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина, а «Адмирал» прекратил борьбу на турнире.

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