приметв матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоится 5 апреля в 02:00 мск на «Капитал Уан Арене».

«Вашингтон» подошел к матчу после поражения от «Каролины» 1:5. Оно стало четвертым по счету для команды Овечкина за 5 последних матчей в турнире. Однако это не играет никакой роли для «Кэпиталз». Они уже досрочно вышли в плей-офф Кубка Стэнли.

А вот «Чикаго» проиграл 4 матча подряд и для него потеря очков куда критичнее. Клуб занимает предпоследнее место в таблице Запада и уже с большой долей вероятности не выйдет в плей-офф.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Аналитики сайта LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.27.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.27. Букмекеры ставят на лидера Восточной конференции: коэффициенты на победу составляют 1.44 и 5.60 соответственно. Котировки на победу с учетом ОТ и буллитов составляют 1.26 и 3.90.

Искусственный интеллект пророчит «Вашингтону» легкую победу со счетом 6:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Вашингтон» — «Чикаго» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.