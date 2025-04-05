«Вашингтон» подошел к матчу после поражения от «Каролины» 1:5. Оно стало четвертым по счету для команды Овечкина за 5 последних матчей в турнире. Однако это не играет никакой роли для «Кэпиталз». Они уже досрочно вышли в плей-офф Кубка Стэнли.
А вот «Чикаго» проиграл 4 матча подряд и для него потеря очков куда критичнее. Клуб занимает предпоследнее место в таблице Запада и уже с большой долей вероятности не выйдет в плей-офф.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Аналитики сайта LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.27.
- Букмекеры ставят на лидера Восточной конференции: коэффициенты на победу составляют 1.44 и 5.60 соответственно. Котировки на победу с учетом ОТ и буллитов составляют 1.26 и 3.90.
- Искусственный интеллект пророчит «Вашингтону» легкую победу со счетом 6:2.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Вашингтон» — «Чикаго» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 600EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.