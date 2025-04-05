ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Ростов»23-й тур РПЛ. Ледяхов уверен в победе «Зенита» над «Локо», Пятибратов ждет потери «Спартаком» очков в Ростове
    Все новости спорта

    «Вашингтон» — «Чикаго»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Чикаго Блэкхоукс Прогнозы на НХЛ
    «Вашингтон» примет «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоится 5 апреля в 02:00 мск на «Капитал Уан Арене».

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Вашингтон» подошел к матчу после поражения от «Каролины» 1:5. Оно стало четвертым по счету для команды Овечкина за 5 последних матчей в турнире. Однако это не играет никакой роли для «Кэпиталз». Они уже досрочно вышли в плей-офф Кубка Стэнли.

    А вот «Чикаго» проиграл 4 матча подряд и для него потеря очков куда критичнее. Клуб занимает предпоследнее место в таблице Запада и уже с большой долей вероятности не выйдет в плей-офф.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Аналитики сайта LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.27.

    • Букмекеры ставят на лидера Восточной конференции: коэффициенты на победу составляют 1.44 и 5.60 соответственно. Котировки на победу с учетом ОТ и буллитов составляют 1.26 и 3.90.

    • Искусственный интеллект пророчит «Вашингтону» легкую победу со счетом 6:2.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Вашингтон» — «Чикаго» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» сдержит атаку «сине-бело-голубых»?
  • «Локомотив» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
  • «Авангард» не проиграет на домашнем льду
  • «Авангард» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Сможет ли ЦСКА вернуть серию в Минск?
  • ЦСКА — «Динамо» Минск. Прогноз и ставки
  • 4.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.32
  • Экспресс дня 5 апреля
  • Сегодня в 17:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Локомотив — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  4.15
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Эвертон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Барселона — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Краснодар — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.93
  • Прогноз на матч Милан — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие