Гатиятулин: Следующий матч самый важный, готовимся к нему

Главный тренерподелился мнением об игре своей команды в 3-м матче первого раунда плей-офф КХЛ против(2:3 ОТ).

«Допустили на одну результативную ошибку больше, готовимся дальше. По серии видно, что кто забивает первым, тот имеет большое преимущество. Приходится взламывать плотную оборону, мы эту стену пробили, характер у команды есть.

Играют две равные команды, инициатива переходит от одного клуба к другому. У нас есть характер, ещё раз это показали. Следующий матч самый важный, готовимся к нему.

Более активная игра в третьем периоде? С первых секунд была самоотдача, просто что-то получалось, что-то нет. Проигрывали, надо было добавлять. Добавили в агрессии, стали действовать активнее у ворот, смогли эти моменты создать и реализовать. Играют две равные команды, все ребята стараются и играют на общий результат.

Гол Кателевского? Хотим идти в прессинг, в этой ситуации он правильно действовал, заставил соперника ошибиться», — цитирует Гатиятулина пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Ак Барс» проигрывает в серии с «Автомобилистом» со счетом 1:2. Следующая встреча между этими командами состоится 1-го апреля в Казани.