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    Гатиятулин: Следующий матч самый важный, готовимся к нему

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Автомобилист
    Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин поделился мнением об игре своей команды в 3-м матче первого раунда плей-офф КХЛ против «Автомобилиста» (2:3 ОТ).

    Анвар Гатиятулин — главный тренер «Ак Барса»
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    Анвар Гатиятулин — главный тренер «Ак Барса»

    «Допустили на одну результативную ошибку больше, готовимся дальше. По серии видно, что кто забивает первым, тот имеет большое преимущество. Приходится взламывать плотную оборону, мы эту стену пробили, характер у команды есть.

    Играют две равные команды, инициатива переходит от одного клуба к другому. У нас есть характер, ещё раз это показали. Следующий матч самый важный, готовимся к нему.

    Более активная игра в третьем периоде? С первых секунд была самоотдача, просто что-то получалось, что-то нет. Проигрывали, надо было добавлять. Добавили в агрессии, стали действовать активнее у ворот, смогли эти моменты создать и реализовать. Играют две равные команды, все ребята стараются и играют на общий результат.

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    • Гол Кателевского? Хотим идти в прессинг, в этой ситуации он правильно действовал, заставил соперника ошибиться», — цитирует Гатиятулина пресс-служба КХЛ.

    После этого матча «Ак Барс» проигрывает в серии с «Автомобилистом» со счетом 1:2. Следующая встреча между этими командами состоится 1-го апреля в Казани.

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