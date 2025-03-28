В преддверие поединка «Миннесота» имеет 85 очков и находится в зоне плей-офф на 7-й позиции. Клуб потерпел два поражения подряд. В очередной раз хозяева сыграют без Кирилла Капризова, который долгое время лечит травму.
«Вашингтон» чувствует себя отлично, возглавляя Восточную конференцию со 103 очками на счету. Правда, в прошлом матче настроение команде Овечкина подпортил «Виннипег», который победил в овертайме.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз, в котором сделали пару ставок на «Вашингтон».
- Букмекеры считают фаворитом гостей. Коэффициенты на основное время — 2.95 и 2.13. С учетом ОТ и буллитов цифры составляют 2.18 и 1.68.
- ИИ проанализировал результаты команд и предсказал ничью 2:2.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Миннесота» — «Вашингтон» смотрите на LiveCup.Run.
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