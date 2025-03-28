Миннесота
Вашингтон
«Миннесота»
Турнирное положение: В 72 матчах «Миннесота» заработала 85 очков, с которыми расположилась на 7-й строчке в таблице Западной конференции. От ближайших конкурентов «Уайлд» ушли в отрыв на 2+ балла.
Последние матчи: Предыдущая игровая неделя обернулась для «Миннесоты» успехом: в 3-х встречах кряду команда уверенно разобралась с «Лос-Анджелесом» — 3:1, «Сиэтлом» — 4:0 и «Баффало» — 4:1.
После череды качественных в плане исполнения матчей команда Джона Хайнса допустила 2 крупные неудачи. Сперва в Техасе «Минни» была разгромлена «Далласом» — 0:3, а затем дома устроилась на 1:5 от «Вегаса».
Не сыграют: Джоэль Эрикссон, Кирилл Капризов, Деклан Чисхолм (под вопросом), Маркус Фолиньо (под вопросом).
Состояние команды: «Миннесота» ведет плотную борьбу за место в восьмерке Западной конференции, пытаясь удержать текущие позиции за счет удачных серий, на смену которым нередко приходят провальные отрезки.
Одним из важнейших качеств нынешней «Миннесоты» является выстроенная командная игра в обороне, благодаря которой коллектив из Сент-Пола способен перекрывать зоны и действовать максимально компактно на своей половине площадки.
Однако при сравнительно неплохой защите проблемой «Миннесоты» остается нестабильность в контексте реализации. Временами «Уайлд» действуют слишком прямолинейно и не могут найти нестандартные решения для создания остроты.
«Вашингтон»
Турнирное положение: На счету столичной команды 103 очка по итогам 71 встречи. В таблице Восточной конференции «Кэпиталз» — в статусе подтвержденного участника плей-офф — занимают 1-ю строчку, на 13+ баллов опережая конкурентов.
Последние матчи: После разгромного поражения от «Лос-Анджелеса» неделями ранее — 0:3 «Вашингтон» сумел провести очередной победный отрезок, который насчитывал 4 матча кряду.
В границах лидерской серии команда Спенсера Карбери одержала верх над «Сан-Хосе» — 5:1, «Детройтом» — 4:1, «Филадельфией» — 3:2 и «Флоридой» — 6:3. Когда дело дошло до битвы лидеров НХЛ, «Вашингтон» допустил промах на льду «Виннипега» — 2:3 ОТ.
Не сыграют: Ник Бэкстрем, Сонни Милано, Оши Ти Джей.
Состояние команды: В настоящее время «Вашингтон» выступает в роли тотальной доминирующей силы в Восточной конференции и является одним из основных претендентов на Президентский Кубок.
На протяжении всего сезона «Кэпиталз», накануне вышедшие в плей-офф, демонстрируют выдающуюся стабильность, во много обусловленную прекрасной формой лидеров атаки, которые не все еще думают сбавлять темп и сохраняют устойчивость к затяжным спадам.
Тем не менее временами «Вашингтон» слишком зависим от ведущей группы игроков, в результате чего в некоторых матчах коллективу не удается обходиться без грубых ошибок, влияющих на общий исход.
Статистика для ставок
- «Вашингтон» одержал 9 побед в 11 последних матчах
- Только в одной домашней игре из 4-х последних «Миннесота» пропустила больше гола
- В 7 очных матчах из 8 предыдущих на территории «Миннесоты» был пробит тотал больше 6.5
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Миннесоты» оценивается букмекерами в 2.51, ничья — в 4.26, а победа «Вашингтона» — в 2.51.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.79, на тотал меньше 5.5 — за 2.12.
- 1.85Спартак — Северсталь: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.86Динамо Минск — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.22Динамо Москва — СКА: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
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Прогноз: Несмотря на недавний выезд в Манитобу, «Вашингтон» демонстрирует прекрасные результаты и соответственную игру. В текущих кондициях столичная команда способна провести встречу на катке «Миннесоты» с позиции силы.
Ставка: «Вашингтон» победит в матче за 1.90.
Прогноз: Одним из базовых достоинств «Кэпс» по-прежнему остается атакующее содержание. Так, за счет продуктивных лидеров атаки «Вашингтон» намерен добиться очередного промежуточного успеха.
Ставка: Индивидуальный тотал «Вашингтона» больше 3 за 2.00.