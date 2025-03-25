НХЛ. «Нью-Йорк Айлендерс» уступил «Коламбусу», «Даллас» взял верх над «Миннесотой»

За океаном прошли 4 матча регулярного чемпионата НХЛ

«Нью-Джерси» — «Ванкувер» — 3:4 Б

«Нью-Джерси» 81 очком занимает шестое место в Восточной конференции, «Ванкувер» с 78 очками — на девятой строчке «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Ванкувер» — 3:4 Б (0:1, 1:0, 2:2, 0:0, 0:1) Голы: Сутер — 21 (М. Петтерссон), 10:09 — 0:1. Майер — 21 (бол., Мерсер, Братт), 30:24 — 1:1. Майер — 22 (Диллон, Хишир), 51:02 — 2:1. Леккеримяки — 3 (Форборт, Оман), 51:47 — 2:2. Хаула — 9 (Дюмулин), 53:25 — 3:2. Сутер — 22 (Дебраск, Хьюз), 59:24 — 3:3. Победный буллит: ЛеккеримякиВратари: Маркстрем — Демко (58:00 — 59:24)Штраф: 6 — 6Броски: 25 (7+5+9+4) — 27 (5+6+13+3)

«Нью-Джерси» — «Ванкувер» — 3:4 Б

«Айлендерс» — «Коламбус» — 3:4 Б

В составе «Блю Джэкетс» отличился Кирилл Марченко, Иван Проворов сделал результативную передачу.

У «островитян» вратарь Илья Сорокин отразил 27 бросков из 30.

«Коламбус» с 73 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, «Айлендерс» с 74 очками — на девятой строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Коламбус» — 3:4 Б (2:0, 1:2, 0:1, 0:0, 0:1) Голы: Энгвалль — 6 (Боквист, Деанджело), 13:16 — 1:0. Палмиери — 22 (Хорват, Пулок), 18:41 — 2:0. Фантилли — 23 (Фаббро, Мерзликинс), 25:31 — 2:1. Дженнер — 2 (мен., Монахэн), 37:13 — 2:2. Ли — 26 (Райлли, Боквист), 39:12 — 3:2. Марченко — 26 (Проворов, Монахэн), 52:56 — 3:3. Победный буллит: ФантиллиВратари: Сорокин — МерзликинсШтраф: 2 — 6Броски: 33 (17+10+4+2) — 31 (6+5+17+3)

«Айлендерс» — «Коламбус» — 3:4 Б

Прогнозы и ставки на НХЛ

«Даллас» — «Миннесота» — 3:0

«Миннесота» прервала серию из трех побед и с 85 очками расположилась на седьмом месте в Западной конференции. «Даллас» с 94 очками — на второй строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Миннесота» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) Голы: Джонстон — 26 (бол., Харли, Хинтц), 35:01 — 1:0. Дюшен — 27 (Гранлунд, Бенн), 35:59 — 2:0. Марчмент — 18 (п.в., Хинтц, Рантанен), 59:17 — 3:0Вратари: Эттингер — Густавссон (58:07 — 59:17)Штраф: 8 — 10Броски: 29 (9+11+9) — 32 (8+13+11)

«Даллас» — «Миннесота» — 3:0

«Юта» — «Детройт» — 1:5

«Детройт» с 72 очками занимает 12-е место в Восточной конференции, «Юта» с 75 очками — на 11-й строчке «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Юта» — «Детройт» — 1:5 (1:1, 0:1, 0:3) Голы: Гюнтер — 26 (бол., Келлер, Кули), 3:46 — 1:0. Седерблом — 4 (Тарасенко), 5:08 — 1:1. Каспер — 13 (Дебринкэт, Эдвинссон), 21:34 — 1:2. Уотсон — 1 (Эдвинссон), 49:51 — 1:3. Дебринкэт — 33 (п.в., Кейн), 57:06 — 1:4. Мотт — 3 (Смит), 58:32 — 1:5Вратари: Веймелка (57:00 — 57:06) — Мразек (Лайон, 1:38)Штраф: 2 — 10Броски: 18 (9+5+4) — 14 (2+3+9)