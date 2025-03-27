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    Торторелла уволен из «Филадельфии»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Филадельфия Флайерз
    Джон Торторелла больше не является тренером «Филадельфии». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

    Джон Торторелла
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    Джон Торторелла

    «Сегодня я принял очень трудное решение уволить Джона с поста главного тренера нашего клуба. Торторелла сыграл важную роль в нашей перестройке. Он задал стандарт игры и заново установил, что значит быть игроком „Флайерз“.

    Страсть Джона на скамейке запасных могла сравниться только с его благотворительной работой в нашем сообществе. Поскольку мы переходим к следующей главе этой перестройки, я чувствовал, что это лучший путь для нашей команды вперёд. Я хотел бы поблагодарить Джона за его неустанную работу и преданность организации», — отметил генеральный менеджер команды Дэниель Бриер.

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    Исполняющим обязанности наставника команды стал Брэд Шоу.

    «Филадельфия» сейчас располагается только на 15-м месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

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