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    Защитник «Амура» Рылов объявил о завершении карьеры

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур
    Защитник «Амура» Яков Рылов объявил о завершении хоккейной карьеры.

    Яков Рылов завершил карьеру
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    Яков Рылов завершил карьеру

    Игрок обороны провел свой последний матч в КХЛ против «Трактора» (0:2).

    «Немного грустный момент. Сегодня я официально объявляю, что это был заключительный матч в карьере. Хочу всем сказать большое спасибо. Планы на будущее? Хочу остаться в хоккее», — сказал Рылов на пресс‑конференции.

    Защитник провел 1030 матчей в элите российского хоккея. Рылов выступал за «Динамо», ЦСКА, «Нефтехимик», «Ак Барс», «Металлург», «Спартак» и «Автомобилист».

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    • В нынешнем сезоне защитник провел за «Амур» 37 матчей, забросил 2 шайбы и сделал голевую передачу.

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