Защитник «Амура» Рылов объявил о завершении карьеры

Защитникобъявил о завершении хоккейной карьеры.

Игрок обороны провел свой последний матч в КХЛ против «Трактора» (0:2).

«Немного грустный момент. Сегодня я официально объявляю, что это был заключительный матч в карьере. Хочу всем сказать большое спасибо. Планы на будущее? Хочу остаться в хоккее», — сказал Рылов на пресс‑конференции.

Защитник провел 1030 матчей в элите российского хоккея. Рылов выступал за «Динамо», ЦСКА, «Нефтехимик», «Ак Барс», «Металлург», «Спартак» и «Автомобилист».

В нынешнем сезоне защитник провел за «Амур» 37 матчей, забросил 2 шайбы и сделал голевую передачу.