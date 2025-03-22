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    Каменев прокомментировал ситуацию с положительной допинг-пробой

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    Нападающий ЦСКА Владислав Каменев дал первый комментарий после положительной допинг-пробы.

    Владислав Каменев
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    Владислав Каменев

    Напомним, что у Каменева 15-го марта выявили мельдоний и временно отстранили от команды.

    «Новость о том, что моя допинг-проба показала положительный результат, стала для меня в полном смысле шоком. Пару дней я не мог поверить, что это всё случилось со мной, и мне казалось, что это всё — лишь дурной сон.

    Могу с чистой совестью заявить — никогда целенаправленно и осознанно я не принимал препараты, которые могут содержать допинг. Я всегда был командным игроком и никогда бы не подставил таким образом ребят, с которыми выхожу на лёд, клуб, в котором играю, и наших болельщиков.

    Очень тяжело принимать всю эту ситуацию и оставаться на неопределённое время без любимого дела всей моей жизни. Для меня очень важно отстоять своё честное имя. Понимаю, что на это уйдёт много сил и времени, но я готов сражаться до конца. По настоянию своих юристов я никак не буду комментировать ход разбирательства до вынесения решения РУСАДА.

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    • Спасибо всем неравнодушным за поддержку — она придаёт мне сил и уверенности! Искренне надеюсь, что в скором времени вернусь на лёд к своей команде!» — написал Каменев в телеграм-канале.

    В нынешнем сезоне форвард провел за ЦСКА 63 матча, забросил 10 шайб и сделал 16 голевых передач.

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