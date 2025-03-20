«Лада» — «Амур»: счет матча 3:4 Б, обзор голов

одержал волевую победу над(4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Команды обменялись голами в основное время матча. У «Лады» хет-трик оформил нападающий Никита Михайлов.

В составе «Амура» дублем отметился Владислав Барулин, а еще одну шайбу забросил Игнат Коротких.

Команды довели дело до серии буллитов, где сильнее оказался «Амур». Победный бросок на счету Игната Коротких.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Лада» (Тольятти) — «Амур» (Хабаровск) — 3:4 Б (0:1, 1:0, 2:2, 0:0, 0:1) Голы: Барулин — 12 (Грачев, Мищенко), 0:15 — 0:1. Михайлов — 11 (Неколенко, Ибрагимов), 38:08 — 1:1. Михайлов — 12 (Кугрышев, Шараканов), 43:12 — 2:1. Михайлов — 13, 45:25 — 3:1. Барулин — 13 (Гальченюк), 56:50 — 3:2. Коротких — 9 (Грецкий), 57:42 — 3:3Победный буллит: КороткихВратари: Овчарик — КобозевБроски: 26 (9+10+6+1) — 30 (10+8+10+2)Штраф: 14 — 10

После этого матча «Амур» занимает 11-е место в таблице Востока с 44 очками в активе. «Лада» — на 10-й строчке (53 балла).