ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Мостовой«Спартак должен быть в тройке с закрытыми глазами». Александр Мостовой — об Осинькине, Артёме Дзюбе и чемпионской гонке в РПЛ
    Все новости спорта

    «Амур» совершил камбэк и обыграл «Ладу» в матче КХЛ

    «Лада» — «Амур»: счет матча 3:4 Б, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Лада
    «Амур» одержал волевую победу над «Ладой» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Владислав Барулин — нападающий «Амура»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владислав Барулин — нападающий «Амура»

    Команды обменялись голами в основное время матча. У «Лады» хет-трик оформил нападающий Никита Михайлов.

    В составе «Амура» дублем отметился Владислав Барулин, а еще одну шайбу забросил Игнат Коротких.

    Команды довели дело до серии буллитов, где сильнее оказался «Амур». Победный бросок на счету Игната Коротких.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Лада» (Тольятти) — «Амур» (Хабаровск) — 3:4 Б (0:1, 1:0, 2:2, 0:0, 0:1)
    Голы: Барулин — 12 (Грачев, Мищенко), 0:15 — 0:1. Михайлов — 11 (Неколенко, Ибрагимов), 38:08 — 1:1. Михайлов — 12 (Кугрышев, Шараканов), 43:12 — 2:1. Михайлов — 13, 45:25 — 3:1. Барулин — 13 (Гальченюк), 56:50 — 3:2. Коротких — 9 (Грецкий), 57:42 — 3:3Победный буллит: КороткихВратари: Овчарик — КобозевБроски: 26 (9+10+6+1) — 30 (10+8+10+2)Штраф: 14 — 10

    После этого матча «Амур» занимает 11-е место в таблице Востока с 44 очками в активе. «Лада» — на 10-й строчке (53 балла).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команды смогут огорчить друг друга
  • Италия — Германия. Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Испания переиграет голландцев
  • Нидерланды — Испания. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Хорватам будет трудно с Францией
  • Хорватия — Франция. Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.93
  • Экспресс дня 20 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Италия — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Нидерланды — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Хорватия — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Украина — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Австрия — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Дания — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Эквадор — Венесуэла
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие