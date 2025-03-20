Десятков: Создали много голевых моментов, но не реализовали

Главный тренервысказался о матче против(2:3 ОТ).

«Хороший матч. И по качеству игры, и по содержанию, и по сценарию. Проигрывали, почти в концовке отыгрались, использовали большинство, хоть и в атаке сходу. Создали много голевых моментов, но не реализовали. Надо отдать должное сопернику — агрессивная команда. Но я считаю, что мы в агрессии не уступили сегодня, а где-то и превзошли», — цитирует Десяткова «Чемпионат».

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После этого матча «Авангард» занимает 6-е место в таблице Востока с 85-ю очками в активе. «Витязь» — на 10-й позиции (59).