Буше: «Витязь» заслужил того, чтобы перевести игру в овертайм

Главный тренервысказался о матче против(3:2 ОТ)

«Мы встречались с очень трудолюбивой и работоспособной командой, сегодня они заслужили того, чтобы перевести игру в овертайм. Мне не понравился первый период в нашем исполнении, считаю, что был недостаток уважения к противнику. Мы слишком часто теряли шайбу, действовали не так дисциплинированно, как могли бы. Во втором отрезке уже смотрелись лучше, а в третьем — слишком много удалений. Хорошо, что всё в итоге закончилось в нашу пользу», — цитирует Буше «Чемпионат».

Прогнозы и ставки на КХЛ

После этого матча «Авангард» занимает 6-е место в таблице Востока с 85-ю очками в активе. «Витязь» — на 10-й позиции (59).